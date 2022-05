“Visual Suspect” : un nouveau divertissement familial à découvrir le 17 juin sur TF1 avec Arthur

Arthur vous donne rendez-vous sur TF1 vendredi 17 juin à 21:10 pour découvrir le premier numéro de “Visual Suspect”, un nouveau divertissement dans lequel vous allez devoir vous méfier des apparences...

Arthur vous propose une enquête mystérieuse et pleine de surprises !

A ses côtés, Shy’m, Booder, Camille Lou et Ahmed Sylla vont jouer les Profileurs. Leur mission : Démasquer nos suspects !

Lors de cette soirée, 80 Français, de tous horizons et de tout âge, vont se présenter face aux Profileurs. Nos quatre célébrités devront deviner les particularités de ces suspects en se basant uniquement sur leurs apparences. Pas d’interrogatoire, ni d’indice, seul le sens de l’observation permettra aux profileurs de trouver leur métier, leur passion, leur talent caché ou d’autres singularités, souvent totalement loufoques !

Les profileurs s’affronteront en binômes et joueront pour faire gagner de l’argent à une partie du public. Pour l’emporter, ils devront suivre leur instinct et surtout faire attention aux pièges et aux préjugés. Car, c’est bien connu, il faut se méfier des apparences !

Adaptée d’une séquence devenue culte du Late late show, de James Corden, Visual Suspect est un nouveau divertissement pour toute la famille ! Des plus petits aux plus grands, vous pourrez tous devenir des enquêteurs le temps d’une soirée !

Alors êtes-vous prêt à relever le défi et à démasquer nos suspects ?

Trouverez-vous parmi eux qui est comptable ou strip teaser ?

Qui est plus petit ou plus grand que Booder ?

Qui est chanteur ou imposteur ?

Qui porte une perruque ou pas ?

Rendez-vous vendredi 17 juin à 21:10 sur TF1.