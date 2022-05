La Société Miss France annonce que l'élection de Miss France 2023 se déroulera à Châteauroux, en décembre prochain.

Cinq ans après l'élection Miss France 2018, la ville de Châteauroux accueillera l'élection de Miss France 2023 depuis la salle du Mach 36.

Les candidates à l'élection de Miss France 2023 s'envoleront avec Air Caraïbes pour un voyage inoubliable, dans les îles de Guadeloupe, région qui les invite cette année, pour un séjour paradisiaque au Club Med la Caravelle. Les prétendantes au titre de Miss France rejoindront, ensuite, la ville de Châteauroux pour vivre l’aventure de l’élection de Miss France 2023.

Diane Leyre, Miss France 2022, élue devant plus de 8,5 millions de téléspectateurs, remettra son titre sur la scène, et couronnera Miss France 2023, depuis le Mach 36 à Châteauroux, en décembre prochain.

Sylvie Tellier, directrice générale de la Société Miss France : “Nous sommes ravis d’être accueillis par la ville de Châteauroux pour l'élection de Miss France 2023. Il y a cinq ans, la ville nous avait permis de vivre un moment fort avec le couronnement de Maeva Coucke, Miss France 2018. Je remercie Gil Avérous, maire de Châteauroux, pour sa confiance renouvelée et par avance celle des Castelroussins pour leur accueil chaleureux. Des millions de téléspectateurs vont pouvoir vivre cette belle aventure à nos côtés et je m’en réjouis".

Gil Avérous, maire, Président de Châteauroux Métropole, Vice-Président du Département de l'Indre : "Châteauroux Métropole est heureuse d'accueillir l'organisation de l'élection nationale Miss France 2023. C'est une fierté pour notre territoire d'avoir été choisi une nouvelle fois, après l'élection nationale de 2017. Au cœur de la France, nous recevrons avec plaisir les candidates et les membres de la Société Miss France. C'est aussi pour nous l'occasion de montrer aux nombreux téléspectateurs les atouts et richesses du département de l'Indre et de la région Centre-Val de Loire."