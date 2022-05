“Taratata 100% Live” vendredi 27 mai sur France 2 : les invités de Nagui (vidéo)

Vendredi 27 mai à 22:55, Nagui recevra dans ce “Taratata” inédit des artistes d'univers musicaux différents, ils nous offriront des moments rares à la télévision. Découvrez les premières images inédites...

Le chanteur -M- sera de retour sur le plateau de “Taratata” pour nous présenter son nouvel album, Rêvalité, avec un extrait, "Dans ta radio", et reprendra avec la musicienne américaine Gail Ann Dorsey "Life On Mars", le titre le plus emblématique du répertoire de David Bowie — cette dernière a été sa bassiste pendant vingt ans et était venue avec Bowie dans “Taratata” en 1995.

Izïa, déjà invitée plusieurs fois dans “Taratata”, nous jouera en live son nouveau single, "Mon cœur", premier extrait de son nouvel album attendu en juin. Silly Boy Blue, que vous aviez pu découvrir dans l'émission, sera son invitée. Ensemble, elles interprèteront une reprise d'Avril Lavigne, "Complicated".

Emeli Sandé déjà passée elle aussi par le plateaude “Taratata”, nous chantera "Brighter Days", un titre lumineux, spirituel et plein d'espoir. Elle nous interprètera également une reprise de Carole King, "You've Got A Friend".

Le rappeur rennais Lujipeka nous chantera "Pas à ma place", un extrait de son premier album solo Montagnes russes, qui enregistre plus de 100 millions de streams depuis sa sortie.

Chacune de ces performances sera ponctuée par des confidences de nos invités sur les moments forts ayant jalonné leur carrière, mais aussi des parenthèses musicales acoustiques inédites toujours 100 % live.