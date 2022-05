“Le Meilleur Pâtissier - Les professionnels” : la saison 5 arrive sur M6 jeudi 23 juin

Jeudi 23 juin à 21:10, M6 débutera la diffusion de la nouvelle saison du “Meilleur Pâtissier : les professionnels” présentée par Marie Portolano.

La tente du Meilleur Pâtissier les professionnels s’installe dans les jardins d’un nouveau château pour accueillir 7 nouveaux binômes de jeunes pâtissiers professionnels au talent exceptionnel.

Chaque semaine, ils s’affronteront lors de deux épreuves inédites et spectaculaires qui leur seront proposées par des invités prestigieux du monde de la pâtisserie. À eux de convaincre ces chefs invités exigeants ainsi que le jury grâce à des pâtisseries exceptionnelles.

Pour ce 1er jour sous la tente, les binômes vont être confrontés à deux épreuves de haut volée : l’épreuve incontournable du trompe-l’œil, sous l’égide du pâtissier champion du monde Julien Alvarez, et une épreuve particulièrement corsée qui va mêler fromage et dessert, avec pour invités le chef 2 étoiles Sébastien Vauxion et le MOF fromager Xavier Thuret.

À l’issue de ces deux épreuves, les deux moins bons binômes iront en face-à-face et seul le meilleur conservera sa place dans le concours.