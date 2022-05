“Quel est votre comique préféré de ces 20 dernières années ?” samedi 18 juin sur France 2

Samedi 18 juin à 21:10, Laurence Boccolini vous proposera sur France 2 une soirée en compagnie des plus grands incontournables du rire !

Depuis la Seine Musicale, Laurence Boccolini va parcourir deux décennies de rire en vous dévoilant le classement de vos 50 comiques préférés de ces 20 dernières années à l’occasion d’un grand sondage national IFOP.

Les Bodin’s, Florence Foresti, Gad Elmaleh, Jarry, Blanche Gardin, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Kev Adams, Jeff Panacloc… Révélés par Laurent Ruquier, Arthur, Jamel Debbouze et bien d’autres, ces humoristes se sont imposés depuis vingt ans comme des stars incontournables du rire en remplissant les plus grandes salles de spectacle partout en France…

Pendant plus de deux heures, retrouvez sur scène et en images les plus grands noms du rire d’aujourd’hui dans leurs meilleurs sketchs et découvrez celui ou celle que vous avez placé·e à la plus haute marche du podium parmi : Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Anthony Kavanagh, Arnaud Ducret, Artus, Blanche Gardin, Booder, Cartman, Christelle Chollet, Claudia Tagbo, Élisabeth Buffet, Élodie Poux, Éric Antoine, Florence Foresti, Florent Peyre, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Inès Reg, Jamel Debouzze, Jarry, Jeanfi Janssens, Jérôme Commandeur, Kev Adams, Les Bodin's, Malik Bentalha, Mathieu Madénian, Olivier de Benoist, Paul Mirabel, Sandrine Sarroche, Titoff, Tom Villa, Tony Saint Laurent et beaucoup d’autres…

L’émission sera aussi l’occasion de découvrir quelques-uns des talents les plus prometteurs de demain.

En fin d’émission, le nom de votre comique préféré de ces 20 dernières années vous sera révélé.