“Top Chef” : la demi-finale mercredi 8 juin sur M6, voici les épreuves qui attendent les candidats (vidéo)

Mercredi 1er juin à 21:10, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour suivre la 17ème semaine de “Top Chef”, le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels.

Place aux très attendues demi-finales de Top Chef !

Pour cette 13ème saison, nos chefs de brigades, Hélène Darroze, Glenn Viel, Paul Pairet et Philippe Etchebest, se sont battus pour emmener leurs candidats à cette ultime étape du concours.

Après 16 semaines de compétition intense, de défi incroyables, de plats exceptionnels, ils ne sont plus que trois ! Tous ont le même rêve : décrocher leur place pour la grande finale !

Au cours de ces demi-finales, chaque candidat imaginera sa propre épreuve et va l’imposer à ses adversaires. Leur objectif : trouver le thème le plus inattendu, le plus difficile, le plus technique pour empêcher les autres de marquer un point ! Et face à cet enjeu, le plus important depuis le début du concours, les candidats ne manqueront pas d’imagination pour mettre en difficulté leurs adversaires. Ce soir, tous les coups sont permis !

Alors, qui seront les deux finalistes de Top Chef 2022 ? Quel chef de brigade verra son candidat éliminé aux portes de la finale ?