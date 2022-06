“Stéréo Club” de retour sur TF1 vendredi 1er juillet : les invités de Camille Combal

Après le succès du 1er opus de “Stéréo Club”, Camille Combal sera de retour avec le volume 2 de ce grand Battle Musical à suivre vendredi 1er juillet à 21:10 sur TF1.

Des nouveaux jeux, des performances incroyables, et des nouvelles personnalités - chanteurs et acteurs - humoristes – Anggun, Gérémy Crédeville, Maxime Gasteuil, Kimberose, Michael Gregorio, Mentissa, Anne Sila, Vincent Niclo… mais également Evelyne Combal, la maman de Camille, s’affronteront en équipe sur leur niveau de chant, leur culture musicale !

Blind test, Karaokés, Lip Sync… ils vont tout faire pour remporter le trophée de “Stéréo Club”.

Préparez-vous pour le plus grand Battle Musical, Camille Combal continue de faire ses gammes pour le volume 2 de “Stéréo Club”.

La très ambitieuse adaptation française du show musical de Jimmy Fallon et NBC, “Stéréo Club, à vous de chanter” arrive en prime-time sur TF1 avec Camille Combal aux commandes.

“Stéréo Club” est l'adaptation française de “That's My Jam” qui reprend les meilleures séquences de l'émission culte « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » diffusée sur NBC, telles que « Wheel of Musical Impressions », « Musical Genre Challenge » et « Slay It Don't Spray It ».