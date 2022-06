“Les plus belles vacances” : la 5ème saison débute le 4 juillet sur TF1 avec Valérie Damidot

Lundi 4 juillet à 17:30, Valérie Damidot sera de retour en quotidienne sur TF1 à la place des Familles XXL pour la 5ème saison de son émission “Les plus belles vacances”.

L’été pointe le bout de son nez et apporte avec lui soleil, bonne humeur et rêves d’évasion ! Quand vient le temps des vacances, c’est enfin l’heure de profiter d’un repos bien mérité ! Et pour cela, autant trouver l’endroit parfait !

Pour cette 5ème édition de “Les plus belles vacances”, Valérie Damidot vous emmène découvrir des hébergements de rêve, dans des paysages à couper le souffle, pour un dépaysement garanti !

Et pour cela, pas besoin d’aller à l’autre bout du monde :

Direction l'île de Beauté : La Corse et ses plages paradisiaques. Mais aussi l’incontournable région Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses criques aux eaux turquoises. Et enfin, l’Occitanie, destination familiale par excellence.

Chaque jour, du lundi au vendredi, des duos de vacanciers auront la chance de découvrir des lieux d’exception afin de les aider à choisir l’endroit idéal où passer leurs plus belles vacances !

Dans chaque lieu, ils seront accueillis par un duo de propriétaires qui défendra la qualité de l’hébergement et des activités proposées. Une compétition ensoleillée pour convaincre les vacanciers que la perle rare, c’est chez eux !

À chaque nouvel épisode, les vacanciers auront des attentes bien précises :

Vaimalama Chaves, Miss France 2019, et son amoureux Nicolas Fleury cherchent une semaine de déconnexion loin de leurs très chargés emplois du temps.

Terence Telle, acteur de la série “Ici tout commence”, cherche le lieu idéal pour retrouver sa famille qu’il n’a pas le temps de voir au quotidien entre sa présence dans la série de TF1 et son métier de mannequin.

Mélanie et Franck Gonzalez de “Familles nombreuses : La vie en XXL” vont enfin s’offrir une semaine de vacances en tête à tête après plus de 11 ans de mariage et 8 enfants.

Une famille d’agriculteurs cherche la perle rare pour leur unique semaine de vacances de l’année.

Quatre copines célibataires en quête de fêtes et de farniente.

Un jeune couple en quête d’un lieu de rêve pour célébrer leur « EVJF ».

Les premières vacances d’une famille fraichement recomposée.

Des jumeaux à la recherche d’un lieu idéal pour fêter leurs 30 ans entre amis.

Mais aussi une surprise faite par un vacancier a sa partenaire avec une incroyable demande en mariage !

A l’issue de chaque visite, chaque duo de vacanciers devra attribuer individuellement 2 notes :

L'Hébergement : le lieu de résidence est-il à la hauteur de leurs espérances ?

le lieu de résidence est-il à la hauteur de leurs espérances ? Les Loisirs : les activités proposées correspondent-elles à leurs envies ?

Le tout sous le regard avisé de Valérie Damidot qui rythmera les visites par sa bonne humeur et ses bons conseils.

A la fin de chaque épisode, les duos de vacanciers feront leur choix final et annonceront aux propriétaires qui sera le grand vainqueur parmi les 3 hébergements en compétition !

Le propriétaire du lieu gagnant remportera la somme de 500 euros, et les vacanciers, eux, auront la certitude d’y vivre “Les plus belles vacances” !

Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ?

Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !