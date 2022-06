Psychodon 2022 : le concert de l'Olympia diffusé jeudi 7 juillet sur C8, les artistes présents

C8 soutient une nouvelle fois le Psychodon et vous donne rendez-vous jeudi 7 juillet à 21:15 pour la diffusion d’une soirée exceptionnelle à l’Olympia.

Tout au long de notre vie, nous sommes rythmés par nos émotions. La joie, la colère, la peur, le dégoût, la surprise et la tristesse orchestrent notre santé mentale. Le 13 juin 2022, elles ont donné le tempo du grand show Mood the Day By Psychodon.

Pour la quatrième année consécutive le Psychodon a investi la salle mythique de l’Olympia afin de déstigmatiser les maladies psychiques.

Claudio Capéo, Black M, Selah Sue, Keen’v, Joyce Jonathan, Christophe Willem, Gaëtan Roussel, Marie- Flore, Jérémy Frérot et Zaz étaient présents aux côtés de Yannick Noah, parrain fidèle du Psychodon, pour célébrer les émotions et chanter pour la santé mentale !

Les cinq lauréats retenus : CIDFF62, les Ailes Déployées, Malco Santé, Place des Sciences et Hlin sont monté le soir du 13 juin sur la scène de l’Olympia pour présenter leurs projets. Ils seront également dotés de fonds tout au long de l’année 2022.

Unis face aux maladies psychiques, ce grand show public sera orchestré par le fondateur du Psychodon, Didier Meillerand, depuis la salle emblémathique de l’Olympia.