“Le Reste du monde : romance à Ibiza” à suivre sur W9 à partir du lundi 11 juillet

Dès le 11 juillet, retrouvez du lundi au vendredi 18:50 la nouvelle saison du “Reste du monde” sur W9 qui va se dérouler sur l'île d'Ibiza.

C’est sur l’île d’Ibiza que la famille du “Reste du monde” pose ses bagages, bien décidée à y passer des vacances inoubliables.

Laura et Nikola vont bientôt se marier et comptent bien sur le “Reste du monde” pour les aider à se préparer pour le plus beau jour de leur vie.

Seront du voyage : Nikola, Laura, Giuseppa, Simon, Virginie, Marwa et Théo.

Et pour l’occasion la famille du RDM s’agrandit et accueille des nouveaux venus : Jean, le célibataire roi de l’humour venu de Belgique, Clarysse, la Parisienne au grand cœur, Tyler, le globe-trotteur au sourire incomparable, la ravissante Melyssa et Allan, l’ami de toujours de Nikola. Ensemble, ils vont faire en sorte que ces vacances restent à jamais dans les mémoires...

Et pour cela, ils vont pouvoir compter sur de nombreux renforts : Paga, Nicolo, Adixia, Chani, Greg et Hilona viendront rejoindre le “Reste du monde” et profiter du soleil des Baléares

À quelques semaines du mariage de Nikola et Laura, l’amour est au centre de toutes les préoccupations...

Laura est plus déterminée que jamais à faire rimer vacances avec romance et n’hésitera pas, avec la complicité de sa mère astrologue, à monter une véritable opération Cupidon pour trouver l’amour parfait de chacun des membres de sa famille encore célibataire....

Mais l’amour est parfois surprenant... Et si certains vont le trouver, d’autres risquent bien de le perdre à jamais !

Ces vacances à Ibiza et le mariage qui approche vont être l’occasion pour la famille du “Reste du monde” de faire le bilan, obligeant la famille à se poser les bonnes questions, à mettre à jour les vérités cachées et tout mettre en œuvre pour effacer les rancœurs du passé !

À Ibiza, le “Reste du monde” va découvrir que seule la sincérité et l’amitié peuvent faire triompher l’amour... Alors, pour le meilleur... Et surtout pour le rire....

Jour après jour vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires !