Jeudi 30 juin à 21:05 sur W9, Issa Doumbia vous proposera de découvrir dans “Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier” une spéciale « Camping en folie ».

Issa Doumbia, accompagné du chef Norbert Tarayre et de la miss camping mais surtout ancienne miss France Élodie Gossuin, accueilleront Elie Semoun et Marguerite Schumacker, l’une des jeunes actrices du film Ducobu Président !

Découvrez le classement des 100 meilleures vidéos de camping à travers le monde ! Et, en bon animateur de ce camping de folie, Issa a imaginé les défis les plus drôles et les plus fous…

Attendez-vous à découvrir le camping comme vous l’avez jamais vécu !