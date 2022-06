“Game of talents” de retour sur TF1 samedi 16 juillet avec Jean-Luc Reichmann

L’incroyable jeu d’enquête familial de TF1 est de retour et pour l’animer, un nouveau maître de cérémonie, aussi fou que les talents que vous vous apprêtez à découvrir : Jean-Luc Reichmann !

Pour mener à bien cette enquête, deux nouvelles équipes d’apprentis « profilers » de haut niveau : Thierry Lhermitte, Jeanne Balibar, Antoine Duléry (Fondation pour la Recherche Médicale) et Michèle Laroque, Alysson Paradis et Sofiane Chalal (Les Restos du Cœur) vont jouer à deviner quel talent se cache derrière les artistes qui se présenteront face à eux !



Pour y parvenir, ils devront faire preuve d’intuition et déchiffrer les drôles d’indices qui leur ont été laissés dans des magnétos. Des séquences vidéo aussi créatives que déjantées dans lesquelles vous le verrez, Jean-Luc Reichmann a donné de sa personne ! Mais attention… les apparences peuvent être trompeuses !



Sur scène et face aux invités, 8 artistes uniques en leur genre vont se succéder dans des performances parfois bluffantes, périlleuses, émouvantes et surtout très spectaculaires !

Acrobaties sur pointes, pole dance aérienne, théâtre d’ombres, danse zénithale, escrime artistique, trampoline mural… Parmi ce cocktail détonant de disciplines, saurez-vous devinez quels talents correspondent à nos mystérieux candidats ? Le mystère reste entier, car leur identité ne sera révélée qu’à l’issue de chaque enquête.

Remanié par rapport aux précédentes émissions, le clou de la soirée mettra vos nerfs et ceux de nos invités à rude épreuve. Puisque parmi pas moins de 15 personnalités, un.e artiste doté.e du pouvoir… de lévitation va voler au-dessus du plateau !

Parviendrez-vous à trouver les talents cachés de chaque artiste ? Quelle équipe parviendra à « plier le game » et remporter un maximum d’argent pour son association ?