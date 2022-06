“La vie secrète des chansons” : « Comme ils disent », vendredi 1er juillet sur France 3

Vendredi 1er juillet à 23:20, France 3 vous proposera de suivre un nouveau volet inédit de la collection “La vie secrète des chansons” avec André Manoukian qui continue de nous faire découvrir les vies cachées des chansons.

Vendredi soir dans “La vie secrète des chansons” André Manoukian va vous raconter l'histoire de ces artistes qui ont chanté l'amour entre deux personnes du même sexe.

C'est Charles Aznavour, qui avec sa chanson "Comme ils disent", fut l'un des premiers à aborder ce sujet au début des années 70.

Grâce à lui de nombreux autres artistes ont pris la parole…

Parfois en s'inspirant de leur propre vie tel Francis Lalanne et sa chanson "La plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime" ou encore plus récemment la jeune Hoshi et son tube coup de poing "Amour Censure".

Des chansons engagées, comme "La Différence" de Lara Fabian, "Une femme avec une femme" du groupe espagnol Mecano ou encore "La fille aux deux papas" de Dave qui ont brisées des tabous et fait sans conteste bouger les lignes !

Avec : Charles Aznavour, Francis Lalanne, Hoshi, Dave, Lara Fabian, Mecano…