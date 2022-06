Théâtre : “Qui est monsieur Schmitt ?” avec Stéphane de Groodt & Valérie Bonneton samedi 2 juillet sur C8

Samedi 2 juillet à 21:15, C8 diffusera la pièce de théâtre “Qui est monsieur Schmitt ?”, une comédie écrite par Sébastien Thiery, mise en scène par Jean-Louis Benoît.

Comment réagiriez-vous si l’on vous disait que vous n’êtes pas celui ou celle que vous prétendez être ?

M. et Mme Bélier dînent dans leur appartement lorsque le téléphone sonne. Plutôt étrange quand on sait qu’ils n’ont jamais fait installer le téléphone chez eux !

Autre problème : leur interlocuteur demande à parler à un certain M. Schmitt dont ils n’ont jamais entendu parler. Comble du bizarre : ils découvrent, ahuris, que leur appartement n’est plus le même, que leurs livres ont été remplacés, que les cadres aux murs ne sont pas les leurs et qu’ils portent des vêtements qu’ils ne reconnaissent pas. Pire : leur porte d’entrée est verrouillée de l’extérieur !

Alors que leur univers bascule, le cauchemar ne fait que commencer...

Avec : Stéphane de Groodt, Valérie Bonneton, Thierry Bosc, Renaud Rutten et Steven Dagrou.

La captation de la pièce a été réalisée par Arnaud Emery au Théâtre Edouard VII.