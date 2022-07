“Nus et culottés” : Spéciale 10 ans avec Nans et Mouts, lundi 4 juillet sur France 5 (vidéo)

Lundi 4 juillet à 21:00, Nans et Mouts seront de retour sur France 5 pour de nouveaux épisodes de “Nus et culottés”. Une première soirée qui débute par un anniversaire : les 10 ans de l'émission.

« Une fois n'est pas coutume » : tel est l'adage de cette Spéciale. Car non, cette fois, Nans et Mouts ne débutent pas leur aventure tout nus. Et non, ils ne parcourront pas les routes pour demander l'hébergement et réaliser un rêve.

Pour cette Spéciale, Nans et Mouts ont un « chez eux » ! Entendons par là une cabane dans les bois et de quoi faire du feu, le haut de gamme du confort.

C'est dans ce cadre bucolique qu'ils vont nous faire découvrir les coulisses de Nus & Culottés.

Après ces dix ans d’aventures, c’est plus de 500 nuits dehors, 2 000 rencontres et 30 000 kilomètres parcourus, voilà qui donne envie de savoir comment tout a commencé. Tous ces souvenirs, ils vont les partager avec 6 personnes rencontrées dans leurs précédents voyages, une autre occasion de raconter tout ce qu'elles ont vécu et de passer une nuit dans leur « chez eux » insolite.

Entre jeux, chants et cuisine sauvage, moments d’anthologie et grandes retrouvailles, cette Spéciale promet une dose d'émotion unique.