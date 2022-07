“Le Meilleur Pâtissier - Les professionnels” : épisode 3, jeudi 7 juillet sur M6 (vidéo)

Jeudi 7 juillet à 21:10, M6 poursuivra la diffusion de la nouvelle saison du “Meilleur Pâtissier : les professionnels” présentée par Marie Portolano. Voici ce qui attend les candidats dans ce 3ème épisode.

Il ne reste plus que 5 binômes de pâtissiers sous la tente à s’affronter mais, pour prétendre au titre, il va falloir impressionner Cyril Lignac et Christelle Brua au cours deux nouvelles épreuves, au risque sinon de se retrouver en face-à-face final et risquer l’élimination.

Pour la première fois, les binômes vont affronter en duel un Meilleur Ouvrier de France, Christophe Renou, autour de la thématique du gâteau roulé, spécialité du chef. Au terme d’une épreuve haletante et d’une dégustation à l’aveugle, les binômes pâtissiers réussiront-ils à battre le MOF ?

Pour la deuxième épreuve, les binômes devront créer un gâteau unique en fabriquant leur propre moule. Aux côtés de la talentueuse cheffe ukrainienne Dinara Kasko, mondialement reconnue pour ses moules extraordinaires, ils devront faire preuve de créativité pour offrir un dessert jamais vu.

Qui séduira le plus les chefs ? Qui devra se battre pour sa place en face-à-face final ?