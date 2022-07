“Le Grand Quiz” : « Spéciale Mémoire » vendredi 8 juillet sur TF1 avec Hélène Mannarino

Vendredi 8 juillet à 21:10, “Le Grand Quiz” sera de retour sur TF1 avec Hélène Mannarino qui proposera un numéro pour tester votre mémoire.

Avez-vous une bonne mémoire ? La qualifieriez-vous de mémoire plutôt visuelle ? Auditive ? Sémantique ?

TF1 vous propose de vous tester, de chez vous, en famille et dans la bonne humeur, en participant au “Grand Quiz Spécial Mémoire”.

Sur le plateau, pas moins de 150 personnes seront réparties en 3 générations : les 18 / 34 ans, les 35 / 49 ans et les 50 et plus. Chaque tranche d’âge sera représentée par deux invités, soit 6 invités en tout : Paul El Kharrat, Camille Cerf, Florent Peyre, Vincent Desagnat, Marianne James et Jean-Luc Lemoine, qui en profiteront pour vérifier aussi leurs connaissances et s’amuser tous ensemble d’anecdotes et de révélations !

Les 18 - 34 ans seront accompagnés de Paul El Kharrat , Camille Cerf .

, . Les 35 - 49 ans seront avec Florent Peyre, Vincent Desagnat .

. Les 50 ans et plus feront équipe avec Marianne James et Jean-Luc Lemoine.

Au cours de cette soirée incroyablement animée, 40 questions (4 manches de 10 questions) seront posées pour tester votre mémoire, faire ses preuves mais aussi la faire travailler. Les questions seront illustrées et/ou corrigées par des photos ou des extraits vidéos.

Au travers des différentes catégories abordées, vous découvrirez également des conseils pour faire travailler votre mémoire.

Toutes générations confondues, venez jouer et vérifier vos connaissances mais surtout rire et vous divertir avec “Grand Quiz Spécial Mémoire” !