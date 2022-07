“Les stars chantent pour la planète” samedi 9 juillet sur W9 avec Jérôme Anthony

Samedi 9 juillet à 21:05 W9 vous propose une soirée évènement : vos stars françaises et internationales se mobilisent pour la planète aux côtés de Maud Fontenoy et sa Fondation pour les océans Maud Fontenoy Foundation.

Gregory Porter, Clara Luciani, Claudio Capeo, Natasha St-Pier, Zaz, Kendji Girac et bien d’autres artistes ont répondu présents. Ils sont venus donner de la voix sur ces chansons qui racontent notre belle planète, que ce soit leurs propres tubes ou des reprises inédites.

Au programme : « Somewhere over the rainbow » interprété par Gregory Porter, « Respire encore » de Clara Luciani, « Tu trouveras » de Natasha St-Pier, « Conquistador » de Kendji Girac, « Ta planète » du groupe engagé Tryo, « Mamma » de Claudio Capeo, « Foule sentimentale » interprété par Flo Delavega, une reprise inédite de « What a wonderful world » de Louis Armstrong avec Jérôme Anthony et la famille Lefevre.

La fondation pour les océans « Maud Fontenoy Foundation »

Depuis 2008, la Maud Fontenoy Foundation, reconnue d’intérêt général, s’engage en France comme à l’international pour préserver nos océans. Elle mène des actions d’éducation à l’environnement auprès de la jeune génération et du grand public avec le soutien de partenaires scientifiques et du Ministère de l’Éducation Nationale auprès duquel elle est missionnée pour l’Éducation à la mer et la relance des Classes de mer.

Son objectif, à la fois écologique et social : Sauver l’océan c’est sauver l’homme...