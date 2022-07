“Nus et culottés” : « Prélude pour un glacier / Concerto pour un glacier » lundi 11 juillet sur France 5 (vidéo)

Nans et Mouts vous donnent rendez-vous lundi 11 juillet à 21:00 sur France 5 pour suivre un double épisode inédit de la nouvelle saison de “Nus et culottés” : « Prélude pour un glacier » et « Concerto pour un glacier ».

21:00 « Prélude pour un glacier »

Toujours nus et sans argent au début de leur périple, ils partent de Saint-Raphaël, sur la Côte d’Azur, avec le rêve d’organiser un concert de piano au pied d’un glacier. Mais attention, un rêve peut en cacher un autre…

Leur première mission consistera donc à trouver de quoi transporter cet énorme instrument de musique : une remorque assez grande et solide pour contenir un piano à queue ! Par où commencer ?

Grâce à la rencontre, à l’échange, au don et au troc, Nans et Mouts vont partir à la recherche de cet objet insolite dans la ville de Cannes. Une occasion de découvrir la cité des festivals et ses habitants sous un angle inédit. Nous y découvrirons la vie d’un couple allemand venu en vacances dans la maison familiale, mais aussi le témoignage des pêcheurs locaux qui les prendront sous leur aile pour les aider à trouver une remorque.

De rencontre en rencontre, après plusieurs filets lancés, ils finissent par trouver une opportunité en or et bien plus grande encore que ce qu'ils imaginaient : un pick-up !

21:50 « Concerto pour un glacier »

C’est à bord d’un pick-up que Nans et Mouts vont continuer leur route pour organiser un concert de piano au pied d’un glacier.

Mais un tel rêve peut-il se réaliser sans argent ? Car en plus de leur mission ambitieuse, il faudra trouver de la nourriture, dénicher un hébergement pour chaque nuit et, évidemment, rencontrer un pianiste !

Les contrastes sont saisissants entre l’eau tiède et salée d’un côté et l’eau glacée et douce de l'autre. Les rencontres et les épreuves sur leur chemin le sont aussi ! Ils font la rencontre de Stéphane qui les invite au cœur de son intimité et partage avec eux ses confidences sur sa vie et son alcoolisme. Un témoignage sensible et bouleversant qui mettra la lumière sur cette maladie et l’importance de poser des mots sur les maux pour pouvoir avancer.

Portés par des rencontres poignantes tout au long de leur chemin, ils arriveront dans les Hautes-Alpes et trouveront le fameux piano à queue accompagné de son pianiste. Restera à trouver le glacier et un moyen de s’y rendre.

Pour réaliser leur rêve, le voyage les amènera à tout donner… Mais ils devront aussi apprendre à recevoir… les miracles !