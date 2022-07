“Les Touristes” de retour le 5 août sur TF1 pour une « Mission Gendarmerie »

Vendredi 5 août à 21:10, “Les Touristes” seront de retour sur TF1 pour une immersion au Centre nationale d'entraînement des forces de gendarmerie.

Pour cette nouvelle édition, Arthur a convié “Les Touristes” pour une mission à hauts risques ! Ils ont rendez-vous au Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie, à Saint Astier en Dordogne.



Pendant trois jours et deux nuits, Titoff, Iris Mittenaere, Cartman, Camille Cerf, Baptiste Giabiconi et Julien Arruti vont suivre un entraînement intensif et exigeant dans ce centre où tous les gendarmes passent au moins une fois dans leur carrière.

Comme ces militaires, ils vont devoir repousser leurs limites physiques, psychologiques mais aussi faire preuve de courage et de cohésion.

Ils se formeront à certaines missions de la gendarmerie : contrôles routiers, interpellations ou encore retrouver fugitif. À chaque fois, ils seront confrontés à des mises en situations au plus près de la réalité.

Tout au long de leur immersion, ils devront respecter la rigueur et la discipline de cette institution, sous le regard intransigeant de leurs formateurs. Ils ne leur laisseront rien passer !

Mais comme un Touriste reste un Touriste, ce séjour dans un univers où règne l’ordre et la discipline, promet bien des fous rires et beaucoup de surprises !