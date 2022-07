“NRJ Music Awards” : la 24ème édition sera diffusée vendredi 18 novembre sur TF1 en direct de Cannes

TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous le vendredi 18 novembre a 21:10 en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour la 24ème édition des “NRJ Music Awards”.

Pour la 24ème édition des NRJ Music Awards, TF1, NRJ et la Mairie de Cannes sont heureux d’annoncer la date des NRJ Music Awards et vous donnent rendez-vous vendredi 18 novembre 2022 à 21:10 en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Le 22 janvier 2000 avait lieu à Cannes la toute première édition des NRJ Music Awards. Plus de 20 ans plus tard, la cérémonie, devenue un rendez-vous incontournable, est considérée aujourd’hui comme l’un des plus grands événements musicaux du monde.

Les NRJ Music Awards feront une nouvelle fois l’événement à Cannes, où l’histoire d’amour se poursuit entre l’une des plus grandes cérémonies musicales d’Europe et la Croisette, avec la continuité du partenariat TF1, NRJ et la Mairie de Cannes, prolongé pour trois ans, jusqu'en 2024.

La liste des nominations sera rendue publique début octobre et soumise aux votes des internautes.

Les NRJ Music Awards réunissent tous les ans les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public !

Un show exceptionnel présenté par Nikos Aliagas avec la présence de nombreuses stars françaises et internationales vous attend vendredi 18 novembre en direct sur TF1 !