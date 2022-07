“Cauchemar en cuisine” à Notre-Dame-de-Vaulx à revoir lundi 18 juillet sur M6 avec Philippe Etchebest

Lundi 18 juillet à 21:10, Philippe Etchebest vous proposera de voir ou de revoir sur M6 le numéro de “Cauchemar en cuisine” à Notre-Dame-de-Vaulx.

C'est à Notre-Dame-de-Vaulx, en Isère, que Béatrice a fait appel au chef Philippe Etchebest. Avec son compagnon Patrice, ils ont ouvert un restaurant il y a près de deux ans et, aujourd'hui, leur situation est au plus mal : la fermeture est proche.

Pourtant situé dans un charmant village de montagne, le chef a vite déchanté quand il a découvert le restaurant : entre la décoration dédiée aux motos et à Johnny Hallyday, des plats qui ne donnent vraiment pas envie et surtout une cuisine dans un état déplorable, Philippe Etchebest s'est retrouvé face à un couple complètement déboussolé et sans aucune réaction.

Pour tenter de leur venir en aide, le chef a mis en place une nouvelle méthode avec un électrochoc : il a demandé aux clients de noter leur repas et a une nouvelle fois sollicité Mallory Gabsi, un ancien candidat de Top Chef, pour gérer un gros service avec eux. Et ce service, le Chef Etchebest va l'analyser en compagnie de Béatrice et Patrice pour déterminer s'ils sont capables d'ouvrir à nouveau et de tenir un restaurant…

La soirée se poursuivra sur M6 avec la rediffusion de deux autres numéros à Saint-Astier et Antibes.