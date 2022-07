Festival interceltique de Lorient : La Grande Parade des nations celtes sur France 3 dimanche 7 août

Après deux ans d’absence, ce rendez-vous de l’été est de retour. C’est la 51ème édition du Festival avec les Asturies en invité d’honneur !

Cyril Féraud guidera les téléspectateurs au cœur de ce moment exceptionnel dimanche 7 août à partir de 15:15 sur France 3.

La Grande Parade des nations celtes, moment incontournable du Festival interceltique de Lorient, fait la joie des téléspectateurs de France 3 chaque année.

Plus de 3 500 artistes, bagadoù, cercles, pipe bands, bandas de gaita, venus de tous les pays celtes et de toutes les générations, vont défiler en costume et en musique dans les rues de Lorient, pour un spectacle qui promet d'être haut en couleur.