M6 célèbrera “20 ans d'amour à la télévision” lundi 8 août à partir de 21:10

L’été est la saison des amours ! À cette occasion, M6 vous proposera, lundi 8 août à partir de 21:10, de célébrer 20 ans d’amour en retrouvant les meilleurs moments des plus grandes émissions d’amour et de dating.

De « Tournez manège » à « L’amour est dans le pré » en passant par « Le Bachelor », « Mariés au premier regard », « Les Z'amours » ou encore « L’île de la tentation », la télévision a permis de nombreuses rencontres amoureuses, de belles déclarations d’amour et de grands moments d’émotion mais aussi quelques... râteaux et fous rires ! Retour sur ces moments cultes.

Des coups de foudre

1/5e de seconde, c’est le temps qu’il faut pour ressentir un coup de foudre... En 1/5e de seconde les mains tremblent, le cœur s’emballe, les papillons dans le ventre s’envolent...

Depuis septembre 2005 une émission, aidant les agriculteurs et agricultrices esseulés à trouver l’amour de leur vie, a vu le jour sur M6. Ce programme devenu culte peut se féliciter d’avoir aidé 87 agriculteurs à trouver leurs moitiés. Coups de foudre, moments de grâce et d’anthologie, rencontres providentielles, et parfois même râteaux : tous les ingrédients d’un véritable conte de fée sont présents sur le petit écran grâce à l’émission L’Amour est dans le pré.

Croire au prince charmand

Le coup de foudre est ouvert à tous ceux qui croient que les contes de fées n’existent pas que dans les livres... Il ne suffit pas de croire au prince charmant pour le trouver : et ça certaines célibataires l’avaient bien compris.

Animé par Stéphane Rotenberg une émission débarque en faisant l’effet d’une bombe en 2003. Un programme permettant à un homme beau, riche et intelligent de trouver sa moitié parmi 25 prétendantes, toutes parfaites elles aussi. Entre jolies rencontres, coups de cœur, baisers volés et râteaux d’anthologie, le “Bachelor” est devenu culte...

Rechercher l'âme soeur

Grâce à toutes ces émissions, trouver son âme sœur via le petit écran est une mission tout à fait possible !

Une des plus anciennes émissions d’amour à la télévision nous a offert des grands moments de rires... Des hommes et des femmes qui ne se voient pas doivent répondre à des questions pour apprendre à mieux se connaitre et décider s’ils souhaitent se découvrir à la fin. C’est ainsi que Tournez Manège a ouvert la porte à de belles histoires mais aussi de beaux fous rires. Une autre émission proposait elle d’ouvrir un rideau.

Derrière cet immense tissu blanc, des amoureux venaient se déclarer, des amis venaient se retrouver, des familles venaient se pardonner... Présentée par Laurent Fontaine et Pascal Bataille pendant 5 ans, l’émission Y’a que la vérité qui compte a bouleversé nos soirées...

Pour trouver l’amour on peut aussi le chercher dans le noir. Une émission a cherché à tester la théorie : est-ce que l’amour est vraiment aveugle ? Des célibataires venaient tester le fameux dicton, ils avaient 3 jours pour se rencontrer et se séduire... dans le noir. Ces rendez-vous dans l’obscurité totale ont souvent dérapé, provoquant des situations inattendues. C’est dans cette émission L’amour est aveugle que le public découvrait pour la première fois la sulfureuse Nabilla qui a remporté tous les suffrages côté garçons.

Rêver de mariage

Une fois l’âme sœur trouvé il faut sceller cet amour par l’ultime aboutissement : le mariage ! Si certaines émissions proposaient de trouver l’amour dans le noir, désormais une émission propose à des célibataires de se découvrir... à la mairie ! Un mariage avant même de se connaitre, basé sur un pourcentage de compatibilité établi par une équipe d’experts ? C’est le pari fou qu’a osé relever la télévision avec l’émission Mariés au premier regard.

De la complicité

Beaucoup se sont dit oui, pour le pire et le meilleur... et à la télé la pire rime souvent avec rire ! Pour s’amuser à deux... Le lieu idéal c’était tous les midis sur France 2, de 1995 à 2021, un plateau coloré, des questions loufoques et des couples venus tester leurs connaissances l’un de l’autre...C’était bien sûr : Les Z’amours. Plus de 20 000 couples ont défilés face aux animateurs de l’émission pour tester leurs connaissances l’un de l’autre. Ça fait beaucoup de questions... et de disputes.

Se faire duper

La communication, la sincérité et l’honnêteté sont les clés pour des histoires qui durent... En revanche pour des histoires qui font rire, il faut tout l’inverse !

Au début des années 2000 des supercheries grandeur nature ont vu le jour sur nos écrans... Le 1 er du genre arrive sur les écrans en 2003 et il s’appelle Greg le Millionnaire. Ce bachelor d’un nouveau genre se fait passer pour un millionnaire à la recherche de la femme de sa vie... De rdv en rdv le faux millionnaire, piégeant toutes ses prétendantes, s’est finalement pris au jeu, jusqu’à éprouver de vrais sentiments pour Marika, l’élue de son cœur.

Surfant sur le succès de Greg le Millionnaire, une nouvelle grande supercherie a vu le jour en 2004. Emission drôlissime dans laquelle deux candidats devaient former un couple et faire accepter leur mariage à leur famille respective, pour la somme de 100 000 euros. Mais dans cette émission le fiancé était en fait un comédien complice de la production qui n’avait qu’un seul but : faire craquer la fiancée... Tous les coups étaient permis ! C’est dans cette émission Mon Incroyable Fiancé que le public a découvert pour la première fois Laurent Ournac, qui interprétait l’incroyable Laurent Fortin.

Résister à la tentation...

Une fois sa moitié trouvée, l’amour peut être mis à rude épreuve... Durant 9 saisons à partir de 2002 de nombreux couples sont venus tester leur fidélité et solidité sur une île paradisiaque. Une seule règle : ne pas céder à la tentation. Cette émission sulfureuse et osée proposait à des couples de se mettre en danger en se soumettant volontairement à la tentation pour être sûrs que leur amour était plus fort que tout... Chaleur, tenues légères et soirées endiablées, tout était réuni pour faire succomber les plus faibles..

Avec la participation de : Stéphane Rotenberg, Bruno Guillon, Pascal Bataille et Laurent Fontaine, Elsa Fayer, Isabelle Morini-Bosc, Eric Dussart, Estelle Dossin, Olivier Siroux, Greg Basso,Vivien et Charline, Matthieu et Laure, Jérôme et Lucile, Hervé et Stéphanie, Eric Lampaert, Angelina Toffoli (Adeline), Brandon, Diana Jones.