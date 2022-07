“Le Grand Quiz” de retour sur TF1 samedi 6 août pour une « Spéciale Baccalauréat » avec Hélène Mannarino

Samedi 6 août à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de suivre un nouveau numéro du “Grand Quiz” qui vous fera réviser les fondamentaux du baccalauréat...

Et si vous deviez passer votre baccalauréat demain, quel serait votre objectif ? Une mention ou la moyenne ? Dans quelles matières seriez-vous le plus à l’aise ?

TF1 vous propose de vous tester en famille et dans la bonne humeur en participant au « Grand Quiz Spécial Baccalauréat ».

Sur le plateau, pas moins de 150 personnes seront réparties en 3 générations : les 16/29 ans, les 30/44 ans et les 45 et plus. Chaque tranche d’âge sera représentée par deux invités, soit 6 invités en tout : Elsa Bois, Diane Leyre, Jérémy Frérot, Anaïs Grangerac, Daniel Russo et Caroline Diament, qui en profiteront pour vérifier aussi leurs connaissances et s’amuser tous ensemble d’anecdotes et de révélations !

Les 16/29 ans seront accompagnés de Elsa Bois, Diane Leyre .

. Les 30/44 ans seront avec Jérémy Frérot, Anaïs Grangerac .

. Les 45 ans et plus feront équipe avec Daniel Russo et Caroline Diament.

Au cours de cette soirée incroyablement animée, 40 questions (8 manches de 5 questions) seront posées pour réviser les fondamentaux du baccalauréat : le français, les mathématiques, l’histoire, la géographie, les sciences, l’art, l’économie et l’éducation morale et civique. Les questions seront illustrées et/ou corrigées par des photos ou des extraits vidéos.