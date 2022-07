« L’Elixir d’amour » aux Chorégies d’Orange à voir sur France 5 vendredi 22 juillet (vidéo)

Dans le cadre exceptionnel du Théâtre antique, l'opéra léger et pétillant de Donizetti « L’Elixir d’amour » sera diffusé sur France 5 vendredi 22 juillet à 21:00.

« L’Elixir d’amour » porte bien son nom car cet opéra léger et pétillant est un véritable philtre d’amour qui charme le public par ses personnages hauts en couleur et ses airs irrésistibles, comme le célèbre Una furtiva lagrima.

Filmé dans le cadre exceptionnel du Théâtre antique, lors des Chorégies d’Orange, il est interprété par l’Orchestre philharmonique de Radio France et un remarquable trio de chanteurs dont les voix vont vous émerveiller : Pretty Yende, René Barbera et Erwin Schrott.

Un opéra comique en 2 actes

Nemorino, un jeune villageois naïf et timide, est amoureux de la belle Adina, riche héritière arrogante et cultivée. Dédaigné par la jeune fille, Nemorino achète un élixir magique à un charlatan, le docteur Dulcamara. Il s’agit en réalité d’une bouteille de vin de Bordeaux qui plonge le crédule Nemorino dans une gaité inhabituelle et une curieuse indifférence quand il apprend le prochain mariage d’Adina avec un bellâtre suffisant, le sergent Belcore.

Pour avoir de quoi s’acheter une nouvelle bouteille du précieux « élixir d’amour », Nemorino s’engage dans le régiment de son rival. Un providentiel héritage viendra dénouer les fils de cette délicieuse comédie sentimentale : Nemorino deviendra riche et pourra épouser Adina ce qui viendra définitivement confirmer l’efficacité du fameux élixir de Dulcamara.