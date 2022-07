“Danse avec les Stars” : Marie-Agnès Gillot & Bilal Hassani seront juges sur la prochaine saison de TF1

Pour cette nouvelle saison de “Danse avec les Stars” sur TF1, orchestrée par Camille Combal, un nouveau jury sera aux premières loges pour juger et conseiller les célébrités qui feront partie du casting.

Vous pourrez retrouver Chris Marques, le juge historique du programme, metteur en scène de spectacle et triple champion du monde de salsa.

Vous retrouverez également François Alu, juge depuis l’an dernier et Danseur Etoile de l’Opéra National de Paris.

Ces deux juges accueilleront à leurs côtés 2 nouveaux juges qui sont des personnalités incontournables du monde de la danse et du spectacle : Marie-Agnès Gillot, Danseuse Etoile de l'Opéra National de Paris et Chorégraphe et Bilal Hassani, auteur, compositeur, interprète, performeur et finaliste de la dernière saison de “Danse avec les Stars”.

Marie-Agnès Gillot

Finaliste du 15e Concours international de danse de Varna en 1992, elle est promue « Sujet » en 1994, « Première danseuse » en 1999 et est nommée « Étoile », sur proposition de Brigitte Lefèvre, à l’issue de la représentation de Signes de Carolyn Carlson, le 18 mars 2004, première nommée sur un ballet contemporain.

Marie-Agnès Gillot, parfaite interprète des grands ballets classiques, est en effet très sollicitée par les chorégraphes contemporains. Un goût pour l’éclectisme que Marie-Agnès Gillot exerce dans le domaine de la chorégraphie. Elle fait ses adieux officiels à l’Opéra National de Paris en mars 2018 lors d’une représentation émouvante d’Orphée et Eurydice de Pina Bausch. De multiples reprises et créations s’ajoutent à son répertoire depuis.

En novembre 2018 elle fait ses débuts au théâtre dans Peau d’Ane au Théâtre Marigny à la demande de Jean-Luc Choplin.

En janvier 2019, elle apparaît au cinéma aux côtés de Pierre Richard dans A cause des filles… de Pascal Thomas.

En mars 2019, elle met en scène les « créatures » de chez Madame Arthur dans une revue inspirée des chansons de Zizi Jeanmaire.

La Seine Musicale lui offre une Seine libre pendant la saison 2019-2020. Elle crée en décembre 2019 MAGMA au Festival international de danse de Cannes. En septembre 2022, sortira aux Editions Gründ un livre autobiographique « Sortir du cadre ». Elle s’investit également dans la création d’une Académie de danse dans la région de Reims, l’Académie des Sacres.

Elle est Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur, dans l’ordre du Mérite et dans celui des Arts et des Lettres. Et elle fait partie de la troupe des Enfoirés depuis quelques années maintenant.

Bilal Hassani

Bilal Hassani, 22 ans, auteur, compositeur et interprète partage son quotidien avec près de 3 Millions de personnes dévouées à travers le monde. Danseur hors pair, habitué aux performances scéniques époustouflantes, il est le symbole d’une nouvelle génération qui revendique des valeurs telles que la tolérance, l’acceptation, l’estime de soi et le respect de tous.

Bilal fait partie des 20 personnes LGBT les plus influentes dans le monde selon Vanity Fair.

Élu personnalité 2021 par le magazine TÉTU, Finaliste de Danse avec les Stars où il a délivré des prestations inoubliables, Bilal a deux albums à son actifs et un troisième « Théorème » sortira à l’Automne. Il est entièrement réalisé par GrandMarnier (Yelle). Le premier single qui en est extrait « Il ou Elle » - sortie le 3 Juin dernier – traite de l’idée du genre sur une production festive, pop et électro. Il présentera l’intégralité des titres de ce nouvel album lors d’un concert COMPLET au Crazy Horse le 28 septembre. Il performera également à la Gaité Lyrique à Paris le 14 décembre avant de partir en tournée.