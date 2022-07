“Nus et culottés” : « Objectif Manche » avec Nans & Mouts lundi 25 juillet sur France 5 (vidéo)

Nans et Mouts vous donnent rendez-vous lundi 25 juillet à 21:00 sur France 5 pour découvrir un nouvel inédit de “Nus et culottés” dont l'objectif sera la Manche.

Le voyage démarre aux sources de la Rance, en Bretagne. Leur rêve ? Descendre la Rance en radeau ou en canoë pour rejoindre la mer… Nans et Mouts relèvent le défi de suivre un chemin parsemé d’embûches et de rencontres surprenantes !

Le voyage va-t-il néanmoins les aider à progresser, à parcourir les kilomètres, à trouver de la nourriture et à dénicher un hébergement pour chaque nuit ? Attention, suivre un cours d’eau pour cheminer plusieurs jours n’est pas toujours un long fleuve tranquille !

De galères en surprises, de rebondissements en découvertes, de village en village, le voyage les amène à rencontrer la Rance et tous ses habitants, humains et non humains… Et si la source qui devient océan nous invitait aussi à faire confiance à plus grand que soi ?

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Objectif La Réunion ».

Départ d'une cascade sauvage de l'île pour constituer un trésor en chemin et l’enterrer dans un lieu secret.

Entre ses fameux Pitons et ses forêts denses, La Réunion semble une terre de promesse pour Nans et Mouts.

Les deux amis sont confiants de trouver sur leur chemin des pépites dans le cœur des gens ainsi que de quoi compléter leur coffre fabriqué ou déniché au gré des kilomètres. Véritables ou symboliques, quels seront les objets précieux qu’ils récolteront sur leur passage ?

Avec tout l’univers qu’un trésor charrie avec lui, les échanges vont forcément soulever les passions. Qu’est-ce qu’un trésor pour vous ? Qu’est-ce qui compte le plus à vos yeux dans votre vie ? Quel est le meilleur endroit où cacher un trésor pendant des siècles ? Une plage, une grotte, un récif ?

Le voyage s’annonce riche en couleurs.