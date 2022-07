“La carte aux trésors” dans le Doubs mercredi 27 juillet sur France 3 (vidéo)

Mercredi 27 juillet à 21:10, Cyril Feraud vous proposera de suivre sur France 3 le quatrième numéro de l'été de “La carte aux trésors” qui se déroulera dans le Doubs.

Ce nouveau numéro démarre sur les remparts de la citadelle de Besançon et nous entraîne à la découverte du Doubs, sur notre zone de jeu qui longe la frontière suisse, de Besançon à Morteau, en passant par les hauts plateaux de Pontarlier.

Les deux candidats, Annie-Claire et Hugo, devront résoudre des énigmes pour retrouver la mythique rose des vents. Ils découvriront tous les secrets de ce beau département, et notamment la fabrication d’un fromage d’exception qui fait la fierté de toute la région : le comté, produit qui, grâce au travail des hommes et des femmes, perpétue une tradition ancestrale.

Ils s’envoleront ensuite sur les pas de Gustave Courbet. Le célèbre peintre de L’Origine du monde est un enfant du pays qui, tout au long de sa vie, s’est inspiré des paysages enchanteurs de sa terre natale.

Enfin, ils partiront à la rencontre des sangliers que l’on trouve dans les forêts, mais ce ne sont pas ceux auxquels vous pensez ! C’est le nom donné à une poignée d’artisans qui font perdurer un savoir-faire très surprenant…

À noter qu'il ne s'agit pas cette semaine d'un inédit, ce numéro a été diffusé en octobre 2020.

Le concept du jeu

Dans chaque émission, deux concurrents – le rouge et le bleu – s’affrontent dans une course d’orientation géante au cœur d’un département français. Leur objectif : résoudre 3 énigmes pour trouver la « rose des vents » qui leur permettra de tenter de remporter le Trésor d’une valeur de 5 000 €.

Toutes les épreuves sont liées à la culture, la géographie, l’histoire ou les traditions de ce territoire, afin de découvrir les richesses du patrimoine local. Pour se déplacer, les concurrents disposent chacun d’un hélicoptère. Mais, surtout, une fois à terre, ils doivent compter sur les habitants pour les aider à progresser au plus vite et percer tous les secrets des énigmes !

Un jeu en trois parties

Les énigmes

Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver une capsule cachée dans la zone de jeu, contenant un indice précieux pour retrouver la rose des vents.

La rose des vents

Aidés par les indices qu’ils ont remportés lors des énigmes, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents, seul moyen d’accéder au Trésor. Le premier candidat à la retrouver remporte 1 000 € et se qualifie pour l’épreuve finale du Trésor.

Le Trésor

C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : rejoindre le coffre au Trésor situé à l’arrivée d’un parcours qui mêle dépassement de soi et réflexion. Si le candidat y parvient, il remporte 5 000 euros !