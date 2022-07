“Les traîtres seront-ils démasqués ?” M6 lancera son nouveau jeu psychologique mercredi 17 août

Mercredi 17 août à 21:10, M6 diffusera les deux premiers numéros d'un jeu psychologique où manipulations, stratégies et trahisons dictent les règles : “Les traîtres seront-ils démasqués ?” présenté par Eric Antoine.

C’est dans un magnifique château que 14 personnalités vont participer à une expérience qu’elles n’oublieront jamais ! Un jeu de mensonge, de manipulation et de trahison où tous les coups seront permis. Parmi les 14 joueurs, 3 seront désignés comme des « traîtres », les autres seront des « loyaux ».

Jour et nuit, les « traîtres » devront mentir sur leur véritable identité, élaborer des stratégies pour tromper les « loyaux » et assurer leur place dans le jeu. Pour y parvenir, ils devront remporter des épreuves, résister à la pression psychologique, déjouer des stratégies, tromper l’ennemi... Et surtout éviter les éliminations pour arriver le dernier et remporter le jeu et un gain exceptionnel au profit de l’association de leur choix : 50 lingots d’argent !

Les “traîtres” parviendront-ils à cacher leur identité jusqu’au bout ? Arriveront-ils à éliminer les “loyaux” avant qu’ils ne les démasquent ? Qui remportera ce jeu : les “traîtres” ou les “loyaux” ?

Un casting disruptif pour une expérience hors du commun

Les participants : David Douillet, Vanessa Douillet, Elsa Esnoult, Martin Lamotte, Delphine Wespiser, Camille Lacourt, Bernard Werbert, Clémence Castel, Just Riadh, Bruno Sanches, Alex Ramirès, Paul El Karrat, Natoo et Melococo.

L’objectif : ne pas se faire éliminer et repartir avec les 50 lingots d’argent

Chaque jour, les candidats devront s’unir pour surmonter leurs peurs, se dépasser physiquement et résoudre des énigmes lors d’épreuves physiques et psychologiques. Leur objectif : remporter un maximum de missions afin d’amasser le plus grand nombre de lingots d’argent.

Le soir venu, les “traîtres” auront un avantage. Ils pourront bannir un loyal qui devra quitter l’aventure sur- le-champ.

Mais les “loyaux” auront la possibilité de se défendre en éliminant un candidat qu’ils pensent être “traître” lors d’un vote au conseil mené par Éric Antoine.

Le candidat qui parviendra à éviter toutes les éliminations et bannissements remportera le jeu et repartira avec un gain exceptionnel au profit de son association : jusqu'à 50 lingots d’argent !