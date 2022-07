“Nus et culottés” : « Objectif Ibiza » avec Nans & Mouts lundi 1er août sur France 5 (vidéo)

Nans et Mouts vous donnent rendez-vous lundi 1er août à 21:00 sur France 5 pour découvrir un nouvel inédit de “Nus et culottés” dont l'objectif sera Ibiza !

Départ des Pyrénées espagnoles pour rejoindre une île déserte à Ibiza.

Nus comme des vers sur les hauteurs pyrénéennes, Nans et Mouts rêvent de prendre le large, avec un objectif bien particulier. Au coeur de la vie trépidante d’Ibiza, ils rêvent de rejoindre une île déserte. Paradoxe détonant puisque pour jouir de la magnifique quiétude qu’offre un tel lieu, il va leur falloir multiplier les rencontres.

Comme à leur habitude, ils partent sans argent, et embarquer sur un voilier ou encore un jet privé est un passage obligatoire pour rejoindre l’archipel. Cela promet autant de diversité de rencontres que d’aventures…

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Objectif Alpes ».

Départ des marais de Camargue pour faire un bonhomme de neige au sommet d’un pic alpin.

Au pays des taureaux et des moustiques, les voyageurs se confectionnent des toges avant d’être accueillis chez un couple de retraités hors pair : Papé et Mamé. Nans et Mouts en repartent reposés, vêtus et nourris.

Entre littoral et montagne, tout au long du périple en stop, les deux amis accumulent des vêtements chauds et des indications afin de réaliser l’ascension d’un pic des Alpes du sud. Bien des difficultés les attendent, mais grâce à l’échange, toutes les montagnes peuvent être franchies…