“La Carte aux trésors” du pays Basque au Béarn, mercredi 3 août sur France 3 (vidéo)

Mercredi 3 août à 21:10, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 3 voir ou revoir le numéro de “La carte aux trésors” dont la zone de jeu s'étend du pays Basque au Béarn.

Ce numéro démarre à Bayonne, sur la Côte basque, et nous entraîne à la découverte des Pyrénées-Atlantiques, sur une zone de jeu qui s’étend du pays Basque au Béarn, depuis Bayonne jusqu’à Oloron-Sainte-Marie et en passant par la cité fortifiée de Navarrenx et les villes de Salies-en Béarn et Sauveterre-de-Béarn.

Les 2 candidats, la rennaise Chloé et le lyonnais Thibault, vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte des secrets du jambon de Bayonne, fleuron de la gastronomie du Sud-Ouest, apprécié des rois, célèbre dans le monde entier, et qui nécessite un savoir-faire ancestral.

Ils plongeront ensuite dans les « gaves », ces rivières, théâtre d’un étonnant voyage : celui des saumons qui reviennent ici, sur leur lieu de naissance, pour se reproduire après un périple de plusieurs années !

Ils partiront enfin vers les grands espaces, sur les routes de la transhumance, là où, tous les étés, les bergers emmènent leurs troupeaux dans les « estives », ces pâturages d’altitude qui offrent des paysages absolument sublimes, et s’essayeront aux jeux Béarnais et aux forces basques.