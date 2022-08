“La vie secrète des chansons” : « Chanteurs en herbe », vendredi 5 août sur France 3

Vendredi 5 août à 23:25, France 3 vous proposera de suivre un nouveau volet inédit de la collection “La vie secrète des chansons” avec André Manoukian : « Chanteurs en herbe ».

Vendredi soir dans “La vie secrète des chansons”, André Manoukian vous emmènera à la rencontre de ces enfants qui se sont lancés très tôt dans une carrière de chanteur. Un talent que ces artistes en herbe ont développé dès leurs plus jeunes années !

C'est ainsi qu'âgé d'à peine 14 ans, Vanessa Paradis a connu son premier succès avec son tube "Joe le taxi", le premier d'une longue série...

Certains chanteurs en herbe sont devenus l'idole de toute une génération d'enfants. Ce fut le cas du jeune Noam qui devint une star en interprétant le générique du dessin animé culte "Goldorak" !

D'autres sont devenus célèbres en bousculant les codes des chansons à destination de la jeunesse. Comment oublier les Poppys, ce groupe d'enfants des années 70, avec leur titre "Non, non rien n'a changé" !

Quelques années plus tard, Les Kids United reprenaient eux aussi un titre fort et porteur d'espoir, "On écrit sur les murs", qui fit le tour de toutes les cours de récréation.

Parfois, ces jeunes artistes, propulsés dans un monde d'adulte, doivent faire face aux critiques, sans vraiment en comprendre les raisons. C'est ce qu'a vécu la jeune Priscilla au moment de la sortie de sa chanson "Regarde-moi".

Mais une chose est sûre, tous ces chanteurs en herbe ont vécu cette incroyable expérience avec l'innocence et la spontanéité dont seuls les plus jeunes d'entre nous savent faire preuve…