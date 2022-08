“Nus et culottés” : « Objectif Caraïbes » avec Nans & Mouts lundi 8 août sur France 5 (vidéo)

Nans et Mouts vous donnent rendez-vous lundi 8 août à 21:00 sur France 5 pour voir ou revoir un numéro de “Nus et culottés” dont l'objectif sera les Caraïbes.

Il en faut peu pour être heureux… chantent les bienheureux Nans et Mouts en pleine forêt, toujours armés de leurs caméras paluches fixées sur leur baluchon.

Les deux aventuriers démarrent leur périple en Guadeloupe. Et c’est, en parfait déshabillé, qu’ils sont pris en stop par deux jeunes femmes (Laura et Natacha), qui les conduisent chez leur mère, Caroline. Le partage est immédiat « avec ce gang d’amour ». Les langues se dézoukent toujours avec un peu de rhum blanc.

Les voyageurs emplissent ainsi leurs besaces de toute la générosité de leurs hôtes, avant de repartir et après avoir fait la connaissance d’Henri, qui les initie aux mystères et beautés de l’île. Grâce à lui, ils pourront murmurer aux oreilles des baleines avec Valérie et Pierre, un spécialiste des cétacés. Les deux inséparables s’emplissent alors les mirettes des joyaux de la mer.

Nans et Mouts s’envolent ensuite pour la Martinique avec Simon aux 120 000 heures de vol et pas de rides. Puis ils poursuivent leur envol avec la pilote Françoise, qui les conduit dans les îles Grenadines, le territoire des pirates, semble-t-il. D’ailleurs, à leur arrivée à Saint-Vincent, on les somme de payer la taxe de séjour, qu’une bonne âme généreuse se propose de verser pour sauver ces deux hurluberlus voyageant sans argent. Après une nuit passée chez John, le rasta, les voilà enfin à bord du Scaramouche, le bateau de Pirates des Caraïbes, puis dans celui d’un nomade irlandais, fasciné par les pirates.

Les jeunes intrépides et passionnés auraient-ils donc atteint leur objectif et déniché quelque trésor exceptionnel ? Sans aucun doute des moments de vie sans artifices… légers et libres comme l’air, puisque, dans le fond, « rien ne sert de courir, il faut partir à poil ».

La soirée se poursuivre sur France 5 avec la rediffusion d'un second numéro : « Objectif Maroc ».

Après une nuit passée dehors, au pied des montagnes de la Sierra Nevada andalouse, Nans et Mouts rejoignent les premières habitations. Bien des surprises les attendent. La culture gitane, le flamenco, les milliers d'étudiants, de quoi faire le plein de chaleur humaine avant de s'attaquer à la traversée du détroit de Gibraltar pour se rendre au Maroc.

Les deux voyageurs doivent redoubler d'inventivité pour poursuivre leur route sur le continent africain. Dans cette quête rocambolesque, chaque rencontre les rapproche un peu plus de leur rêve : rejoindre une oasis. Passant d'une voiture à un camion, d'une charrette à un pick up, Nans et Mouts découvrent du nord au sud la culture arabe puis berbère avant de s'enfoncer dans le désert.