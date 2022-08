Théâtre : “Le canard à l'orange” diffusé sur France 2 jeudi 11 août

Jeudi 11 août à 21:10, France 2 vous proposera une soirée théâtre avec la diffusion de la pièce “Le canard à l'orange” mise en scène par Nicolas Briançon et captée au Théâtre de Paris.

L'histoire en quelques lignes...

Au pied du mur, elle avoue alors à Hugh, sa liaison avec un homme, avec qui elle compte partir le dimanche matin suivant.

Hugh offre à sa femme de prendre les torts à sa charge, et de se faire prendre en flagrant délit d’adultère, au domicile conjugal avec sa secrétaire, et invite l’amant à passer le week-end à la maison, afin de régler les questions du divorce. Liz refuse cette proposition qu’elle juge incongrue.

Mais lorsque Hugh lui avoue qu’il lui a tendu un piège et qu’il ne savait rien de sa liaison avec John Brownlow, Liz, piquée au vif, accepte pour montrer à Hugh à quel point son amant est mieux que lui.

Voici donc Liz Preston (Anne Charrier), Hugh Preston (Nicolas Briançon), John Brownlow (François Vincentelli), Patricia Forsyth, la secrétaire d'Hugh (Alice Dufour), Mme Gray, la gouvernante (Sophie Artur) et un canard récalcitrant, réunis pour un week-end au cours duquel Hugh, en joueur d’échecs qu’il est, va tout faire pour reconquérir sa reine.

En seconde partie de soirée...

La soirée théâtre se poursuivra sur France 2 avec la diffusion à 23:15 de la pièce “Un amour de jeunesse”, pièce écrite et mise en scène par Ivan Calbérac, captée au Théâtre de la Renaissance en mars 2020.

Une comédie sur l’amour, l’argent, les idéaux de jeunesse, la personne qu’on rêvait d’être à vingt ans, celle qu’on est devenue bien des années plus tard… Et le léger décalage entre les deux.

A vingt ans, Antoine sans un sou en poche, s’est marié avec Maryse… Mais elle l’a quitté du jour au lendemain pour des missions humanitaires en Afrique.

Trente ans plus tard, Antoine a fait fortune dans l’internet et vit avec Diane, une romancière d’origine aristocratique. Seul souci, il a complètement oublié Maryse, qui revient d’Afrique pour divorcer… Et qui pourrait à cette occasion lui réclamer la moitié de son patrimoine. Antoine se lance alors dans un mensonge insensé : faire croire à Maryse qu’il est encore plus pauvre qu’elle… Et le pire c’est que ça pourrait marcher.

Avec : Stéphane de Groodt, Isabelle Gélinas, Olivia Côte, Nelly Clara et Sébastien Pierre.