“Vivement dimanche” fera sa rentrée le 28 août sur France 3, voici toutes les nouveautés

C'est à partir du dimanche 28 août à 13:30 que Michel Drucker s'installe sur France 3 pour présenter la nouvelle version de “Vivement dimanche”, un talk-show d'une durée de 90 minutes.

“Vivement dimanche” sur France 3, que les téléspectateurs retrouveront de 13:30 à 15:00 chaque dimanche, reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Après deux ans de crise sanitaire, “Vivement dimanche” ouvre à nouveau ses portes au public pour le tournage. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

En première partie d'émission, Michel Drucker recevra un(e) invité(e) fil rouge. Ils parleront ensemble de sa carrière, de ses projets mais également de la région d'où il ou elle est originaire.

Une fois par mois, un hommage sera rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitime sera aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière. Le premier artiste évoqué sera Bourvil, un de ses fils, Philippe Raimbourg (c'était le nom de Bourvil), brillant universitaire, sera là pour évoquer son illustre père. Suivront Mathias Moncorgé qui parlera de Jean Gabin, son père, et plus tard Alexandre Brasseur reviendra sur son père Claude et la tribu Brasseur. Bien d'autres suivront au cours de la saison.

Le mythique canapé rouge accueillera les comédiens qui font le succès éclatant des fictions de France Télévisions, les rôles principaux, mais également les seconds rôles qui sont les têtes d'affiche de demain.

Michel Drucker mettra aussi dans la lumière un nouveau magicien, David Jarre, qui viendra en alternance avec le mentaliste Viktor Vincent.

Par ailleurs, Nathan Devers, écrivain et chroniqueur littéraire, guidera deux fois par mois les téléspectateurs dans leurs choix de lecture en nous présentant sa sélection.

Le caricaturiste et dessinateur de presse Chaunu sera de nouveau aux côtés de Michel pour refaire la carrière de l'invité(e) principal(e).

Bien entendu, Michel Drucker continuera de recevoir les humoristes qui ont fait le succès de “Vivement dimanche”, Anne Roumanoff, Olivier de Benoist, Mathieu Madénian, Willy Rovelli mais aussi La télé des Bodin's et les nouveaux visages du rire.

Dimanche 28 août, Michel Drucker reçoit Franck Dubosc.