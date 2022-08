“Good Singers” vendredi 12 août sur TF1 : les invités de Chris Marques

Vendredi 12 août à 21:10, le jeu muscial “Good Singers” fera son retour sur TF1 pour une nouvelle saison avec Chris Marques qui succède à Jarry...

Chris Marques, le juré historique de « Danse avec les stars », prend les commandes de ce jeu d’enquête musicale où les invités doivent distinguer les bons des mauvais chanteurs parmi une sélection d’anonymes.

Tout au long de la soirée, plusieurs manches vont permettre aux « profilers » de trouver et d’identifier les bons des faux chanteurs à travers différents indices à décoder.

C’est donc deux équipes de célébrités qui vont essayer de suivre leur instinct pour répondre avec succès à une seule et unique question : Qui sont les bons chanteurs ?

Pour cette émission, Soprano fera équipe avec Denitsa Denitsa Ikonomova, et Florent Peyre pour l’association « Les Petits princes ». Tandis que Shy’m jouera avec Amandine Petit ainsi qu’avec Jean-Luc Lemoine pour l’association « Princesse Margot ».

Face aux enquêteurs, ce sont 12 individus aux styles et profils bien différents qui vont devoir révéler en chanson leur véritable voix, plus ou moins harmonieuse !

En effet, parmi eux se cachent des voix en or comme vous en entendrez rarement... Mais aussi des voix très approximatives... !

Et pour parvenir à remporter le plus d'argent possible pour leurs associations, les deux équipes vont s’affronter au cours de plusieurs manches toutes plus drôles et décalées les unes que les autres comme « la conversation secrète » ou « la performance en ombre chinoise ». Cette année, de nouvelles manches font leur apparition avec notamment « le Play-Off » qui se déroule dans une cabine de verre plus impressionnante que jamais !

En plus, cette saison, pour la première fois, les deux équipes vont disposer d’un joker chacune. Grâce au « switch », l’équipe qui comptabilisera le plus de points aura un avantage de taille ! Alors, quelle équipe va pouvoir en bénéficier ce qui pourrait chambouler toutes les stratégies ?

Vous l’aurez compris, l’objectif pour les enquêteurs est d’accumuler le plus d’indices possibles ! Chaque fois qu’une équipe identifie un bon chanteur, elle remporte de l’argent pour l’association qu’elle défend ! En revanche, si l’équipe se trompe et désigne un « mauvais » chanteur, c’est l’équipe adverse qui empochera une mise.

Et cette saison, afin de découvrir si les conclusions de l'enquête sont les bonnes, la révélation se fera en duo entre le chef d’équipe et celui ou celle qu'il pense avoir identifié comme un bon chanteur. Le tout sur une chanson de l’artiste, ce qui présage des moments émouvants ou surprenants !

Chris Marques, ses invités et les téléspectateurs vont devoir se méfier car les apparences peuvent être très trompeuses... !

Venez vous aussi déjouer les pièges et mener une nouvelle enquête toujours dans la bonne humeur !

Quelle équipe parviendra à identifier le plus de « bons » chanteurs et à accumuler le plus de gain pour son association ?

Qui sont les graines de talent ou les briseurs de tympans ?

Venez mener l’enquête en famille vendredi soir sur TF1 !