“Céline Dion : Taking Chances World Tour” : le concert de Boston diffusé sur ARTE vendredi 12 août (vidéo)

En 2008, Céline Dion se lance dans une tournée de shows spectaculaires à travers le monde. Entre performance vocale, danse et défilé de mode, la diva canadienne enflamme le public venu la célébrer à Boston. Un concert à découvrir sur ARTE vendredi 12 août à 22:35.

Début 2008, après cinq années qui l’ont vue se produire exclusivement au Caesars Palace de Las Vegas, Céline Dion entame en Afrique du Sud une tournée internationale qui s’achèvera un an plus tard aux États-Unis. Orchestrés par Jamie King, réputé pour son travail avec Madonna, ces spectacles réglés au millimètre subjuguent les trois millions de fans qui s’y pressent sur les cinq continents.

ARTE diffuse la captation du concert de Boston, qui a également donné lieu à un album et un DVD sortis en 2010.

Sur une scène centrale, entourée de musiciens et de danseurs, Céline Dion, drapée dans des tenues renversantes, enchaîne performances énergiques et interprétations pleines d’émotion avec une fluidité époustouflante.

Au programme : des extraits de l'album Taking Chances ("Eyes on Me", mais aussi "My Love"), des tubes incontournables (de "All by Myself" à "Pour que tu m’aimes encore", le seul titre en français du programme), un duo à distance avec le ténor italien Andrea Bocelli ("The Prayer"), sans oublier des reprises explosives de "We Will Rock You" de Queen ou de "River Deep Mountain High" d’Ike et Tina Turner.

Avant un déchirant final à la lueur des bougies sur "My Heart Will Go on", la cultissime chanson du film Titanic.