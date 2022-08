“Le grand bêtisier : 30 ans de rire sur TF1” samedi 13 août avec Karine Ferri et Christophe Beaugrand

Karine Ferri et Christophe Beaugrand vous donnent rendez-vous sur TF1 samedi 13 août à 21:10 avec “Le grand bêtisier : 30 ans de rire sur TF1”.

Le grand bêtisier de TF1 fête ses 30 ans ! Pour l’occasion, Karine Ferri et Christophe Beaugrand vous présentent une incroyable soirée avec un casting d’exception : tous les visages qui font, ou qui ont fait TF1, se sont donnés rendez-vous pour cet anniversaire. Au programme : plus de deux heures d’images pour trois décennies de rire avec vos animateurs préférés, les journalistes, les héros des séries culte et tous ceux qui vous ont accompagné sur la chaîne.

Mais aussi les candidats inoubliables et les réponses culte de 30 ans de jeux sur TF1, le bêtisier de la télé-réalité, le plus dingue des émissions d’aventures (d’Ushuaïa à Koh-Lanta), les fous rires des JT, et les invités incontrôlables sur les plateaux.

Vous reverrez les premières apparitions télé de vos stars préférées : entre autres, le tout jeune Kev Adams, encore inconnu, dans le jeu Les 12 Coups de Midi de Jean-Luc Reichmann.

Parmi les pépites jamais revues depuis leur diffusion : les fous rires de Jenifer et Grégory Lemarchal à la Star Academy.

Et bien sûr, les instants les plus drôles des émissions phares de la chaîne : Miss France, NRJ Music Awards, les Enfoirés, The Voice, Danse avec les stars...