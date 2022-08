Première de “La Grande Battle Musicale” jeudi 18 août sur M6 avec Eric Antoine : les invités

Jeudi 18 août à 21:10, M6 diffusera le premier numéro de “La Grande Battle Musicale” un nouveau jeu présenté par Eric Antoine à consommer en famille sans modération...

Bienvenue dans le plus grand jeu musical de l’histoire, présenté par le plus grand animateur de France : Éric Antoine. La compétition prend place à ciel ouvert dans l’impressionnant théâtre antique d’Orange.

D‘un côté 1004 joueurs violets, de l’autre 1004 joueurs jaunes, chacun composés de 4 célébrités et 1000 membres du public. Jérôme Anthony, Rachel Legrain Trapani, Camille Lacourt et Sophie Ferjani font partie de l’équipe Violette. Elodie Gossuin, Jean-Luc Lemoine, Vanessa Guise et Donel Jacksman sont eux, dans l’équipe Jaune.

Tous vont s’affronter dans une série de jeux surdimensionnés ! Ils ne lâcheront rien pour faire gagner à leur public des cadeaux exceptionnels.

Amir, Nolwenn Leroy, Claudio Capéo, Christophe Willem, Joyce Jonathan, Anne Sila et bien d’autres ont accepté de se prêter à l’exercice pour vous faire jouer le temps d’une soirée inoubliable.

Pour la première fois, les artistes vont se succéder sur scène pour interpréter une chanson qui va devenir un terrain de jeu pour nos 2 équipes.

À chaque chanson, un nouveau jeu plus fou que le précédent : “Cacher la voix”, “1. 2. 3. Soleil géant”, “Les yeux revolver”, “Alors on chante”, “Alors on dance”, “Medley en fanfare”, “1000 mimes”, “Kiss cam”, “Sance cam”... Une imagination débordante dans une atmosphère de match survoltée.