“Du son sur les toits” à Marseille avec IAM à revoir sur France 2 jeudi 18 août

Jeudi 18 août à 22:55, France 2 vous proposera de voir ou de revoir “Du son sur les toits” tourné à Marseille. La musique vue du ciel avec une carte blanche donnée à IAM.

“Du son sur les toits”, c’est une collection, laissant carte blanche à un artiste ou à un groupe phare de la scène musicale française attaché à une ville. Performances live en solo, duo, anecdotes et confidences.

Pour ce premier numéro, rendez-vous à Marseille sur le toit du MAMO avec une carte blanche à IAM, qui a invité pour l'occasion SCH, Kofs, Suzane, Tessae, LMK, Naps, Alonzo et Ora Ito. L'occasion pour eux de nous parler de leur ville et d'échanger sur les artistes qu’ils sont devenus.

À l'origine du projet, l'artiste Mat Bastard. Frustré de ne faire qu'effleurer chacune des villes qu'il traverse lors de ses tournées, il imagine un programme dans lequel on pourrait ressentir la vibration puissante du live, partager un moment d'intimité sincère avec les artistes, et embrasser la ville.

Du son sur les toits, c'est donc avant tout un rendez-vous musical, où le son réunit. À Marseille, sur le toit du MAMO, on assite à une réunion de passionnés, un mélange des univers, une fusion des genres et des personnalités. C'est aussi un décor à ciel ouvert, dans lequel les sensations et les émotions se décuplent.