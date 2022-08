Le concert de Kendji Girac au Dôme de Paris (Palais des Sports) diffusé sur TF1 samedi 20 août

Après le lancement de la 8ème saison de “The Voice Kids”, TF1 diffusera samedi 20 août à 23:45 le concert de Kendji Girac au Dôme de Paris capté en juin 2021.

Révélé dans la saison 3 de l'émission “The Voice”, Kendji Girac, l’artiste aux 4 millions d’albums vendus et aux tubes incontournables est revenu sur scène en en 2021 au Dôme de Paris pour deux dates.

Sur scène, Kendji Girac y interprète ses plus grands succès dont ceux de son dernier album « Mi Vida ».

En plus de “The Voice Kids”, Kendji Girac sera à l'affiche de la fiction inédite “Champions” qui sera diffusée sur TF1 lundi 5 septembre à 21:05. Dans cette fiction, Kendji Girac incarne le personnage principal, Zack, un jeune homme souffrant d’illettrisme. Un rôle loin d’être anodin pour le chanteur, qui a récemment confié avoir éprouvé des difficultés plus jeune, à lire suffisamment vite pour pouvoir suivre les paroles des prompteurs. Un obstacle qu’il a réussi à surmonter, en osant parler de ses lacunes et en acceptant de se faire aider.