“La grande saga de France Télévisons” racontée par Leïla Kaddour & Laurent Ruquier samedi 17 septembre sur France 2

Samedi 17 septembre à 21:10, France 2 vous proposera un voyage de 30 ans, des images cultes et rares des différents programmes qui ont marqué l'histoire de France Télévisions.

Septembre 1992 : les téléspectateurs français découvrent la nouvelle identité des chaînes publiques sous le nom de France Télévisions. 30 ans plus tard, Leïla Kaddour et Laurent Ruquier célèbrent “La grande saga de France Télévisons” : une plongée exceptionnelle au cœur des archives des antennes du groupe, un voyage de près de trois décennies, où se mêlent images, archives cultes et rares issues des différents programmes phares qui ont marqué l’histoire des antennes du groupe.

N'oubliez pas les paroles, Rendez-vous en terre inconnue, Ça se discute, Bouillon de culture, Tout le monde en parle ou encore Pyramide et C’est pas sorcier… ces émissions ont marqué des générations de téléspectateurs.

En 30 ans, France Télévisions a constitué un véritable patrimoine audiovisuel riche, varié et inspirant. Au-delà d’une pléiade de programmes emblématiques à découvrir ou redécouvrir, ce nouveau numéro de “La Grande saga” revient sur des moments télévisés qui ont marqué les Français : exploits sportifs, grands événements en direct, confessions chocs…

Un panorama qui ne serait toutefois pas complet sans la présence de séquences cultes tirées des jeux, et les premières télés des humoristes talentueux découverts sur le service public (Florence Foresti, Laurent Gerra , Jonathan Lambert…).

11 thématiques pour revivre les grandes heures de France Télévisions :