Le spectacle « Titre » de Jarry au Dôme de Paris diffusé sur TMC mercredi 7 septembre (vidéo)

Inédit à la télévision, TMC vous proposera mercredi 7 septembre à 21:15 de découvrir le spectacle de l'humoriste Jarry au Dôme de Paris.

Après plus de 200 représentations et près de 300 000 spectateurs, Jarry nous fait vivre une de ses dernières représentations de son spectacle « Titre » au Dôme de Paris. Entre rires, larmes et émotions, vous allez vivre un moment inédit !

Mais qui est Jarry ? Un trublion au cœur tendre, aux cris stridents, à la larme facile et au courage à toute épreuve… mais pas que... Jarry vous accueille chez lui : il va vous parler de lui, de vous, sans tabou, à bâtons rompus… comme lors d’une soirée entre amis !

1h30 d’aventure humaine, de tête à tête, un véritable moment de partage, familial et convivial où l’interactivité est la clé. De tout horizon, de tout âge, on a tous quelque chose à vivre avec Jarry.

Un spectacle toujours aussi fou, déjanté, rythmé et tendre… A ne surtout pas manquer !