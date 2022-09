“Y'a que la vérité qui compte !” : les meilleurs moments à revoir sur C8 jeudi 8 septembre (vidéo)

Jeudi 8 septembre à 21:15 sur C8, retrouvrez Pascal Bataille et Laurent Fontaine pour une première compilation des meilleurs moments de l'émission culte “Y'a que la vérité qui compte !”.

Le “Rideau” fête ses 20 ans ! Au début des années 2000, “Y’a que la Vérité qui compte !” réunissait entre 3 et 4 millions de personnes chaque lundi soir sur TF1. Pendant 5 ans, des centaines de déclarations d’amour ou d’amitié, de retrouvailles, de demandes de pardon et de remerciements, ont fait rire ou pleurer toute une génération de français.

20 ans après, Pascal et Laurent proposent de partager avec les téléspectateurs les meilleures séquences de leur émission culte !

Plus de 2 millards de “vues” sur les réseaux sociaux et sur Youtube ! Depuis l’été dernier, “Y’a que la vérité qui compte !” connaît un succès digital sans précédent pour un show TV Français. Grâce à la traduction simultanée, le “Rideau” est devenu un succès international ! Les séquences de 8 à 12 minutes atteignent des scores de 15, 20 ou 25 millions de “vues” et les émissions intégrales réunissent jusqu’à 600 000 personnes quotidiennement. En cumulé, le nombre de visionnages sur le programme a dépassé les 2 milliards ! Par ailleurs, toutes les vidéos font l’objet de milliers de commentaires... Majoritairement élogieux et nostalgiques. Le succès de YAQV sur le net a créé une vague nostalgique. À noter : une importante et nouvelle communauté découvre l’émission avec surprise et plaisir : la jeune génération, avec comme éternelle question : “Quand revenez-vous avec votre émission ?”

Des histoires incroyables, des larmes et des fous-rires... Un programme 100% émotion !