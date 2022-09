“Danse avec les stars” : la saison 12 débute vendredi soir sur TF1 (vidéo)

Véritable événement pour cette rentrée 2022, “Danse avec les stars”, le concours de danse le plus célèbre de France, est de retour sur TF1 le vendredi soir à partir du 9 septembre.

Pour cette douzième saison orchestrée par Camille Combal, l’émission se renouvelle comme jamais. Côté casting, 12 célébrités vont fouler le parquet et découvrir la danse de couple. Comédien, sportif, chanteur, humoriste, influenceur… Ils vont tout faire pour remporter le trophée !

8 célébrités ont déjà été révélées : Billy Crawford, Florent Peyre, Léa Elui, David Douillet, Théo Fernandez, Eva, Anggun, Clémence Castel.

4 nouvelles célébrités rejoignent elles aussi le casting : Amandine Petit (Miss France 2021), Carla Lazzari (chanteuse), Stéphane Legar (chanteur) et Thomas Da Costa (comédien de la série « Ici tout commence »).

La troupe de danseurs professionnels se renouvelle également avec l’arrivée de nouveaux danseurs et danseuses. Ils feront leur entrée dans la compétition aux côtés de danseurs et danseuses historiques de l’émission.

Ce sera l’occasion de retrouver de nouveaux couples qui vont se former pour vous proposer un show spectaculaire !

Côté jury, Chris Marques, le juge historique du programme, metteur en scène de spectacle et triple champion du monde de salsa, et François Alu, juge depuis l’an dernier et Danseur Etoile de l’Opéra National de Paris, seront de retour et accueilleront à leurs côtés 2 nouveaux juges qui sont des personnalités incontournables du monde de la danse et du spectacle : la Danseuse Etoile de l’Opéra National de Paris et Chorégraphe, Marie-Agnès Gillot et l’auteur, compositeur, interprète, performeur et finaliste de la dernière saison de “Danse avec les stars” Bilal Hassani.

La mécanique de l’émission va évoluer et des nouveautés feront leur apparition chaque semaine pour rendre la compétition encore plus haletante et interactive.

Du buzzeur à la Hot Seat en passant par des Duels, les 12 célébrités devront s’adapter, se confronter et se dépasser tout au long de la saison.

Vous pourrez également découvrir encore plus d’images exclusives dans les coulisses des entraînements avec nos célébrités et nos danseurs.

Enfin, en 2ème partie de soirée, Camille Combal vous fera revivre les temps forts du prime dans “Danse avec les stars, la suite”. Entouré des personnalités, juges et danseurs, Camille Combal vous proposera de faire le plein d'images inédites et de réactions à chaud. Découvrez les coulisses du prime, les "off » de tous nos couples lors de leur semaine d'entraînement, les moments incontournables auxquels vous avez échappé, et les secrets de fabrication de l’émission.

Quel couple remportera la douzième édition de “Danse avec les stars” ?

Qui succédera à Tayc et Fauve Hautot ?

Rendez-vous dès le vendredi 9 septembre à 21:10 sur TF1.