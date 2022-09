“Taratata 100% Live” de retour vendredi 23 septembre sur France 2 : les invités de Nagui

Après trois mois d’absence, “Taratata 100% Live” sera de retour sur France 2 vendredi 23 septembre à 23:10 avec Nagui.

Pour ce premier numéro de la saison, Nagui recevra dans ce Taratata inédit des artistes d'univers musicaux différents, ils nous offriront des moments rares à la télévision.

Après une pause de 2 ans, BigFlo & Oli reviennent sur le devant de la scène ! Les 2 rappeurs toulousains nous présenteront leur 4ème album Les autres c’est nous.

Tears For Fears, le groupe aux 30 millions d’albums vendus, est de retour après 17 ans d’absence. Ils nous interprèteront un extrait de leur nouvel album The Tipping Point, et nous offriront quelques-uns de leurs plus grands tubes. Izïa les rejoindra sur scène pour partager avec eux le titre Mad World.

Les 3 artistes incontournables de la scène française, Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye chanteront un extrait de leur album commun Éphémère.

Et enfin, pour la première fois sur le plateau de Taratata, la révélation soul Thomas Kahn ! Accompagné de son invitée Annie Lalalove, ils reprendront ensemble Unchained Melody de The Righteous Brothers.

Chacune de ces performances sera ponctuée par des confidences des invités sur les moments forts ayant jalonné leur carrière, mais aussi des parenthèses musicales acoustiques comme toujours dans Taratata.

Votre rendez-vous musical est de retour sur France 2 le vendredi 23 septembre à 23:10 !