“Booba, carte blanche aux Francofolies de La Rochelle 2022” jeudi 15 septembre sur France 4

Jeudi 15 septembre à 21:10, France 4 diffusera le premier passage du rappeur Booba en solo aux Francofolies de la Rochelle. À cette occasion, le festival lui a donné carte blanche !

Le 15 juillet dernier, le rappeur de 45 ans s'est produit pour la première fois en solo sur la scène Jean-Louis Foulquier des Francofolies de La Rochelle. En effet, il avait déjà participé au festival en 1997 avec le groupe Lunatic sur une petite scène.

Presque trente ans plus tard, il est de retour en tête d'affiche et a carte blanche ! Pour Booba, « La Rochelle, la chanson française, c'est emblématique, c'est symbolique... ».

En véritable bête de scène mais également producteur et dénicheur de talents, il a invité huit artistes de son label 92i pour assurer le show à ses côtés : Green Montana, JSX, SDM, Bilton, Sicarion, Elia (artiste Chantier des Francofolies 2021), Gato et Dala.

On ne présente plus le Duc de Boulogne. Avec près 3 millions d'albums vendus, Booba cumule plus de deux décennies de carrière, durant lesquelles il a réalisé dix albums solo et plus de deux milliards de streams.

À noter que ce même soir, France 3 Nouvelle Aquitaine diffusera également ce concert de Booba, suivi du documentaire « Les Francos dans tous les sens ».