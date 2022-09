“Recherche appartement ou maison” avec Hervé et Stéphanie de “L'amour est dans le pré” vendredi sur M6 (vidéo)

Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 vendredi 16 septembre à 21:10 pour un inédit un peu particulier de “Recherche appartement ou maison” avec Karine Le Marchand qui accompagne Hervé et Stéphanie de “L'amour est dans le pré” dans leur démarche...

Vendredi soir, émission exceptionnelle, “Recherche Appartement ou Maison”… est dans le pré !

Stéphane Plaza a répondu à l’appel de son amie Karine Le Marchand : elle a besoin d’un nid d’amour pour Hervé et Stéphanie, les tourtereaux qui se sont rencontrés grâce à L’amour est dans le pré !

Hervé, 43 ans, était un éternel célibataire vivant avec sa maman, Bernadette ; mais il a trouvé l’amour dans l’émission auprès de Stéphanie. Depuis, Stéphanie a tout quitté pour venir vivre avec lui. Il ne leur manquait qu’un élément à leur bonheur : trouver leur maison… Entre Hervé le tatillon et Stéphanie la directive, Stéphane Plaza ne va pas regretter son passage à la ferme mais pourra toujours compter sur le soutien de Karine ! Vont-ils faire le bonheur de ces amoureux ?

Denis, 66 ans, est Parisien, et pour sa retraite il veut partir rejoindre sa famille en Bretagne. Sa fille a été mutée à Dinard il y a 1 an, et Denis ne supporte plus d’être loin d’elle et de ses petits-enfants, car c’est un vrai papi poule ! Il recherche une maison avec du charme et avec un endroit pour mettre son piano et surtout son orgue ! Agnès Bardoux va lui présenter de belles maisons en pierre plantées dans la campagne bretonne. Va-t-elle réussir à réunir cette famille ?

Lena et Pierre-Louis sont de jeunes actifs sans enfants, et pourtant ils ont eux aussi choisi de quitter Paris pour Strasbourg afin de s’installer au vert et avoir une meilleure qualité de vie. Ils se sont installés rapidement en location et cherchent maintenant une maison moderne avec jardin pour agrandir la famille et s’ancrer pour de bon dans cette région. Mathieu Beyer va faire une sélection de jolies maisons dans les environs de Strasbourg. Va-t-il dénicher la perle rare ?