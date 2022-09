“Danse avec les stars” : Théo Fernandez et Alizée Bois ont été éliminés vendredi soir sur TF1 (vidéo)

Vendredi 16 septembre à partir de 21:10, Camille Combal vous a proposé de suivre sur TF1 le second prime de “Danse avec les stars” à l'issue duquel Théo Fernandez et Alizée Bois ont été éliminés.

C'est le moment le moment en fin d'émission que les Stars en compétition détestent le plus.

Ce soir, en face à face, on retrouve Florent Peyre et Inès Vandamme, Clémence Castel et Candice Pascal, et Théo Fernandez et Alizée Bois, derniers du classement.

Si le public a choisi de sauver Florent Peyre et Inès Vandamme, les juges ont la lourde tache de choisir le couple éliminé. Et après deux semaines seulement de compétition, Théo Fernandez et Alizée Bois sont éliminés.

Extrait de “Danse avec les stars” du vendredi 16 septembre 2022.